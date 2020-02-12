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Общество

Родителей и педагогов обладателя премии «Народное признание» поблагодарил Петр Крупеня

Руководитель СУ СК России по Псковской области генерал-майор Петр Крупеня вручил благодарственные письма родителям, бабушкам и дедушкам Ивана Степанова — ученика Естественно-математического лицея №20 (Псков), обладателя общественной премии «Народное признание — 2019» за спасение тонувшего ребенка. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в здании лицея прошло торжественное мероприятие, его участниками стали педагоги и учащиеся.

Петр Крупеня отметил значимую роль родителей в становлении личности подростка, их вклад в воспитание мальчика. Он высказал уверенность в том, что Иван станет примером для многих молодых псковичей, которые станут ценить дружбу, приходить на выручку. Кроме того, Петр Крупеня пригласил выпускников лицея попробовать свои силы при поступлении в академию Следственного комитета России.

Помимо родных героя благодарственные письма получили его первая учительница Марина Егорова, классный руководитель Елена Ермолаева, директор школы Татьяна Савченкова.

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