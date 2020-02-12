ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова

10:41, 12 февраля 2020, ПАИ

В эти минуты Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, оглашение приговора судьёй может занять около четырёх часов.

Экс-вице-губернатор региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Александр Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношение бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года. 3 февраля подсудимый выступил с последним словом.