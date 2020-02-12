0
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
17:14
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
16:16
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:51
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12:23
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12:21
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Еще новости
Общество

В Минздраве предложили установить фиксированную стоимость медицинских масок

В Министерстве здравоохранения России задумались о возможности заморозки цен на медицинские маски, сообщает ТАСС.

Недавние проверки Росздравнадзора в аптеках страны не выявили массового повышения цен за медицинские маски. Несмотря на это, чиновники активно обсуждают возможность фиксации цен на медицинские маски.

Псковская область наряду с Московской областью и Удмуртией попала в список регионов с зафиксированным ростом цен в аптеках.  Сообщалось также, что все данные о завышении цен передадут президенту России Владимиру Путину.

Ранее наличие в аптеках Пскова противовирусных препаратов и медицинских масок проверял депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
12 февраля 2020
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12 февраля 2020
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12 февраля 2020
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
12 февраля 2020
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
12 февраля 2020
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе

Идет загрузка...