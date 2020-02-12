В Минздраве предложили установить фиксированную стоимость медицинских масок

13:14, 12 февраля 2020, ПАИ

В Министерстве здравоохранения России задумались о возможности заморозки цен на медицинские маски, сообщает ТАСС.

Недавние проверки Росздравнадзора в аптеках страны не выявили массового повышения цен за медицинские маски. Несмотря на это, чиновники активно обсуждают возможность фиксации цен на медицинские маски.

Псковская область наряду с Московской областью и Удмуртией попала в список регионов с зафиксированным ростом цен в аптеках. Сообщалось также, что все данные о завышении цен передадут президенту России Владимиру Путину.

Ранее наличие в аптеках Пскова противовирусных препаратов и медицинских масок проверял депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.