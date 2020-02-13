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Общество

Специальные ящики для хранения телефонов могут установить в школах Псковской области

Проект по установке в школах специальных ящиков для хранения телефонов детей во время уроков планирует реализовать в образовательных учреждениях Псковской области Ассоциация организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Об этом заявила директор Ассоциации Екатерина Мизулина после подписания с администрацией региона соглашения 13 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Екатерина Мизулина пояснила, что данная идея появилась после того, как министерство просвещения выступило с рекомендацией о запрещении школьникам пользоваться телефонами во время занятий. «Мы предложили школам устанавливать специальные ящики для хранения телефонов. Дети смогут их туда убирать, и не беспокоиться, что их гаджет пропадёт», - отметила она.

По её словам, ограничение пользованием телефоном рекомендуется только на время урока. Она подчеркнула, что в случае отказа от смартфонов в школах повысится внимательность учеников, вербальная коммуникация и увеличится уровень двигательной активности.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился с предложением и отметил, что такой проект можно реализовать в регионе, но перед этим нужно узнать мнение родителей.

Рекомендации Минпросвещения уже выполнили почти 19 тысяч российских школ. Они отказались от мобильных телефонов в классах.

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