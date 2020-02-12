Завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района

18:08, 13 февраля 2020, ПАИ

Процедура выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района завершилась 13 февраля в 18:00, сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Нина Круглова.

Документы на регистрацию в качестве кандидатов подали самовыдвиженец Виктор Мишин, Дмитрий Богатырев от печорского райкома КПРФ, Алексей Марочкин от Псковского регионального отделения ЛДПР, Игорь Романов от «Партии роста», Сергей Тарасик от районного отделения партии «Единая Россия» и Виктор Широбоков от регионального отделения партии «Социальная защита».

Нина Круглова пояснила, что Виктор Мишин собрал 90 подписей в свою поддержку, ведется проверка подписных листов. «На 17 и 18 февраля запланировано заседание территориальной избирательной комиссии, на которой будет приниматься решение о регистрации кандидатов, либо в отказе регистрации», — добавила Нина Круглова.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля в связи с тем, что пост руководителя муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.