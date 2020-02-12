0
13:33
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
11:31
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
14:57
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
13:41
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
19:43
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
22:57
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
15:32
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района

Процедура выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района завершилась 13 февраля в 18:00, сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Нина Круглова.

Документы на регистрацию в качестве кандидатов подали самовыдвиженец Виктор Мишин, Дмитрий Богатырев от печорского райкома КПРФ, Алексей Марочкин от Псковского регионального отделения ЛДПР, Игорь Романов от «Партии роста», Сергей Тарасик от районного отделения партии «Единая Россия» и Виктор Широбоков от регионального отделения партии «Социальная защита».

Нина Круглова пояснила, что Виктор Мишин собрал 90 подписей в свою поддержку, ведется проверка подписных листов. «На 17 и 18 февраля запланировано заседание территориальной избирательной комиссии, на которой будет приниматься решение о регистрации кандидатов, либо в отказе регистрации», — добавила Нина Круглова.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля в связи с тем, что пост руководителя муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
12 февраля 2020
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
12 февраля 2020
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 февраля 2020
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
09 февраля 2020
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
07 февраля 2020
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 февраля 2020
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
07 февраля 2020
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан

Идет загрузка...