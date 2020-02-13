Президент выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью украинцев в ДТП в Псковской области

18:55, 14 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с гибелью 8 граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области, сообщает ТАСС. Трагедия произошла в Пустошкинском районе 13 февраля — микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области, водитель грузового автомобиля (гражданин Белоруссии) и один из пассажиров микроавтобуса (гражданин Украины) были доставлены в межрайонную больницу в Великих Луках.

Микроавтобус Mercedes совершал частную поездку, это не рейсовая маршрутка. Транспорт вез группу людей из Санкт-Петербурга домой.

Представители правоохранительных органов назвали основную причину трагедии: «Водитель автомашины «Мерседес» на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом».

Фото с места дорожной аварии можно увидеть здесь >>>.

Видео с места ДТП — здесь >>>.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле у руководителя УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова и губернатора Михаила Ведерникова.