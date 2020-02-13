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Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Фото: УМВД России по Псковской области.

УМВД России по Псковской области опубликовало видео с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-23 в Пустошкинском районе, в котором погибли 8 иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, оперативно-следственная группа продолжает работать на месте аварии.

Микроавтобус Mercedes и фура Volvo столкнулись возле деревни Руда 13 февраля около 0:20. Причину аварии устанавливают специалисты. На трассе организовано реверсивное движение.

Ситуацию с ДТП взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело.

Фотографии с места ДТП здесь>>>

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