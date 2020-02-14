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Общество

Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области

Фото: УМВД России по Псковской области.

Расследованием уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Псковской области, в котором погибли восемь граждан Украины, займутся следователи центрального аппарата Следственного комитета России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Дорожная авария произошла 13 февраля около 0:20 на трассе Р-23 около деревни Руда Пыталовского района. На дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Volvo, в результате чего погибли восемь граждан Украины. Двух участников ДТП госпитализировали.

Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость своевременного проведения всех необходимых следственных действий и других мероприятий, направленных на установление обстоятельств дорожной аварии.

Видео с места ДТП можно увидеть здесь >>>.

Фотографии с места аварии здесь >>>.

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