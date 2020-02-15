Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе

14:31, 15 февраля 2020, ПАИ

В Европе произошел первый случай смерти от китайского коронавируса. 80-летний китайский турист скончался во Франции, передает РИА Новости.

Китайский турист из провинции Хубэй прибыл во Францию 16 января, а 25 января он был доставлен в больницу. Состояние пациента быстро ухудшалось, и несколько дней подряд он находился в реанимации.

Дочь скончавшегося пенсионера также находится в больнице под наблюдением, ее вскоре выпишут.

На данный момент жертвами китайского коронавируса стали 1523 человека, а количество зараженных превысило 66 тысяч человек.

Для борьбы с распространением вируса псковский аэропорт работает в особом режиме. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса на территории области.