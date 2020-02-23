Более 550 человек остались без электроэнергии из-за сильного ветра в Псковском районе

10:55, 23 февраля 2020, ПАИ

15 деревень остались без электроэнергии в результате сильного ветра вечером 22 февраля в Псковском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, в этих населенных пунктах проживает более 550 человек.

По информации от местных жителей, электроснабжение энергетики планируют восстановить до 18:00 23 февраля. Известно, что социально-значимые объекты в зоне аварийного отключения электричества отсуствуют.

Сильный ветер обрушился на территорию Псковской области 22 февраля. В областном центре ожидается усиление ветра с 12:00 23 февраля.