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Общество

ФОТОФАКТ: Здание детского сада «Росток» в Пскове продолжают разворовывать

Детсад "Росток" в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

Здание детского сада № 7 «Росток» на улице Свердлова в Пскове продолжают разворовывать, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Детский сад «Росток» в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова

В настоящее время выбита входная дверь, неизвестные вырывают батареи в помещениях здания. В прошлом году пропали фрагменты металлических ограждений вокруг детсада, была обрушена кирпичная кладка забора.

В детсаде "Росток" в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в программе Псковского агентства информации «Лицом к городу» говорил о нецелесообразности восстановления имеющегося здания. По его словам, менее затратным будет возведение нового.

Закрытие здания детского сада «Росток» было связано с его неудовлетворительным состоянием, подтверждённым актами обследования ООО «Стрелец» в 2012 году, предписаниями органов государственного контроля (надзора) о несоблюдении санитарного и пожарного законодательства

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