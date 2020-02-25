ФОТОФАКТ: Здание детского сада «Росток» в Пскове продолжают разворовывать

20:54, 25 февраля 2020, ПАИ

Здание детского сада № 7 «Росток» на улице Свердлова в Пскове продолжают разворовывать, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























В настоящее время выбита входная дверь, неизвестные вырывают батареи в помещениях здания. В прошлом году пропали фрагменты металлических ограждений вокруг детсада, была обрушена кирпичная кладка забора.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в программе Псковского агентства информации «Лицом к городу» говорил о нецелесообразности восстановления имеющегося здания. По его словам, менее затратным будет возведение нового.

Закрытие здания детского сада «Росток» было связано с его неудовлетворительным состоянием, подтверждённым актами обследования ООО «Стрелец» в 2012 году, предписаниями органов государственного контроля (надзора) о несоблюдении санитарного и пожарного законодательства