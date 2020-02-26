30 млн рублей выделил губернатор на установку новой сцены в Зеленом театре в Пскове

12:06, 26 февраля 2020, ПАИ

В Пскове реконструируют Зеленый театр. В эти дни идет демонтаж старой сцены и подготовка площадки для установки новой. На её покупку по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделены 30 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава администрации Пскова Александр Братчиков 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер напомнил, что в декабре 2019 года Михаил Ведерников посетил объект, и убедившись, что он находится в аварийном состоянии, принял решение выделить средства на покупку новой современной сцены для Зеленого театра.

Александр Братчиков пояснил, что деньги на приобретение сцены уже пришли, и 27 февраля на сессии Псковской гордумы планируется внести соответствующие изменения в бюджет для того, чтобы разыграть конкурс на покупку новой сцены.

Остальные работы по реконструкции Зеленого театра оплачивает компания «Эгле» в рамках государственно-частного партнерства. Руководитель данной компании Роман Кухи подчеркнул, что обновление площадки планируется завершить в апреле.