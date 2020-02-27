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Общество

В такие дни надо давать выходные: Жители Псковской области делятся фотографиями снегопада

Сотни фотографий снега в Пскове и прилегающих городах попали в социальные сети 27 февраля. Именно в этот день впервые за всю текущую зиму пошел снегопад и на улицах появились сугробы, а на ветвях деревьев — белоснежные шапки.

И пока синоптики предупреждали, что такая погода установилась на ближайшие три дня, а Госавтоинспекция просила водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы и снежной каши, горожане выходили на улицу ради красивых снежных кадров.

Фотографировали памятники, укрытые снегом. Например, массивный монумент Владимира Ленина на центральной площади Пскова, он стал меньше и чище на белом фоне, в окружении белых мух снега.

Попадали в кадр купола храмов, фасады зданий. Фотографировали и из окон, из автомашин, на прогулке с собаками.

«Что еще надо для счастья? Искупаться в снегу за пару дней до весны», - писали авторы снимков в постах.

За минувшие сутки в Пскове в среднем высота сугробов достигла 15 сантиметров.

Похожая картинка была и в районах. Например, в Печорском. Здесь на борьбу со снегом выходили с лопатами.

Кстати, именно Печорский район оказался в числе тех мест, где из-за налипания снега на провода произошли отключения электроэнергии. Но ремонтные бригады в считанные часы восстанавливали подачу электричества.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти и 28 февраля, а к 1 марта в регион придет самая настоящая весна.

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