Ограбившие магазин в Великолукском районе мать и сын подозреваются в еще одном разбое

16:34, 28 февраля 2020, ПАИ

Мать и сын, совершившие ограбление магазина в Великолукском районе, подозреваются в еще одном разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сотрудники полиции задержали женщину и ее сына, которые ограбили магазин. Молодой человек в маске вошел в помещение и угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Его требованием стала выдача денег из кассы. На тот момент там находилось 2 тысячи 200 рублей. С добычей молодой человек выскочил из здания и скрылся на автомашине с сообщником.

Выяснилось, что они причастны к еще одному преступлению, совершенному 18 февраля с участием еще одного подозреваемого – сожителем матери несовершеннолетнего студента колледжа. В деревне Лехово Невельского района подозреваемые, используя газовый баллончик, забрали 6 тысяч рублей из кассы магазина, после чего скрылись. Третий подозреваемый был задержан в Пскове. Им оказался безработный 34-летний великолучанин, который ранее уже привлекался к ответственности за грабежи и разбой.

Рассматривается также вопрос о привлечении матери подростка к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.