Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
1 марта около 0:15 в Пскове на Рижском проспекте напротив кафе «Березка» сбили мужчину, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель кроссовера Mitsubishi совершил наезд на пешехода – мужчину, личность которого устанавливается. Прибывшая на место ДТП Скорая помощь, госпитализировала мужчину в критическом состоянии в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и следователь отдела по расследованию ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
За последние девять дней на этом участке дороги уже третий раз сбивают пешеходов. Так, 22 февраля вблизи кафе «Березка» на регулируемом пешеходном переходе была сбита женщина, однако от госпитализации она отказалась. А 29 февраля на Рижском проспекте у дома №83 автомобиль ВАЗ-21099 сбил молодую женщину, которая от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи.