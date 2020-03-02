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Общество

Комитет по здравоохранению сообщил о первых результатах проверки в Островском роддоме после обнаружения червей в супе

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о первых результатах проверки в Островской межрайонной больнице во время прямого эфира ПАИ-live 2 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фотографиями супа с червями поделилась пациентка роддома 22 февраля.

«Незамедлительно руководство медицинской организации выехало на место, провели служебное расследование, - рассказала Марина Гаращенко. – Администрация больницы подтвердила, что такой случай был».

По словам главы ведомства, в ходе проверки, которая была организована 25 февраля, были проверены все поставки, а также крупы и рыба, из которых в тот день готовили пищу для пациентов. По данному факту проводит проверку также и Роспотребнадзор, который провел забор проб на анализ. В рамках проверки также пригласили диетологов для оценки технологии приготовления пищи.

«Практически два больших пакета с крупой вскрыли, не нашли там инородных включений», - добавила Марина Гаращенко, отметив, что в партии минтая также не обнаружили никаких нарушений.

На сегодняшний день было принято решение временно отстранить от работы персонал, который принимал участие в приготовлении пищи.

«Мы должны дождаться результата, если нарушения будут выявлены с их стороны, то они будут отстранены», - рассказала Марина Гаращенко. Если нарушения будут не со стороны поваров, то они смогут приступить к работе после окончания проверки.

Марина Гаращенко также отметила необходимость проведения капитального ремонта в буфете отделения гинекологии. Однако со стороны санитарно-эпидемиологического режима нарушений выявлено не было.

«Более подробные и глубокие результаты представит Роспотребнадзор», - добавила Марина Гаращенко.

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