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Общество

Увеличение срока активности клещей в России предсказали эксперты

В России срок активности клещей увеличится с 6 до 8 месяцев. Это связано с аномально теплой зимой, передает газета «Известия».

Некоторые насекомые уже стали просыпаться, и происходит это на 1,5 месяца раньше обычного. Первые укусы клещей были зафиксированы в Белоруссии, а также жители Подмосковья, Магнитогорска и Новосибирска.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань отметила, что если такие теплые зимы будут повторяться, то эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным. По словам экспертов, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор, которые более опасны для животных. Зараженность клещей патогенами напрямую зависит от численности грызунов, которых сейчас очень много.

Ранее, эксперт прогнозировал увеличение численности клещей в Псковской области из-за теплой и бесснежной зимы.

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