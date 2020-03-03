Карантин по бешенству отменили в Локне

16:21, 03 марта 2020, ПАИ

В Локне отменен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Указом главы региона Михаила Ведерникова от 2 марта ограничительные мероприятия были отменены.

Карантин вводился в поселке Локня 28 декабря 2019 года на территории эпизоотического очага - на улице Пролетарской. В рамках введения карантина реализовались мероприятия по ликвидации очага бешенства. Во время карантина запрещалось вывозить собак и кошек за пределы зоны карантина, а также заниматься торговлей домашними животными и отловом диких животных.

В январе текущего года карантин по бешенству был также отменен в Новоржевском районе.

В целом в Псковской области зафиксировано сокращение количества случаев бешенства. Эксперты настаивают: этому способствовала масштабная вакцинация животных.