Карантин по бешенству отменили в Локне
В Локне отменен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на портале нормативных правовых актов региона.
Указом главы региона Михаила Ведерникова от 2 марта ограничительные мероприятия были отменены.
Карантин вводился в поселке Локня 28 декабря 2019 года на территории эпизоотического очага - на улице Пролетарской. В рамках введения карантина реализовались мероприятия по ликвидации очага бешенства. Во время карантина запрещалось вывозить собак и кошек за пределы зоны карантина, а также заниматься торговлей домашними животными и отловом диких животных.
В январе текущего года карантин по бешенству был также отменен в Новоржевском районе.
В целом в Псковской области зафиксировано сокращение количества случаев бешенства. Эксперты настаивают: этому способствовала масштабная вакцинация животных.