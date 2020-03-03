Почти 5 тысяч региональных авиамаршрутов планирует создать Минтранс

23:00, 03 марта 2020, ПАИ

Около 5 тысяч региональных авиамаршрутов министерство транспорта России включило в новую программу, предусматривающую транспортные связки между регионами. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире передачи «Право на справедливость» на «Первом канале».

«4 тысячи 825 маршрутов мы включили в новую программу, которые должны стать основой региональной связности России», – подчеркнул глава ведомства.

В настоящее время Минтранс подвязывает к этим региональным маршрутам маршруты местных перевозок.

В начале лета 2020 года планируется открытие авиасообщения между Псковом и Калининградом. Кроме этого, рассматривается возможность запустить авиарейсы из Пскова в Симферополь и Анапу.