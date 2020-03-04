Кинопремьеры недели: «Человек-невидимка», «Остров фантазий» и новый мультфильм Pixar

13:23, 04 марта 2020, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе лучше не пропускать: ремейки классического «Человека-невидимки» и сериала «Остров фантазий», а также «Вперед» — новый красочный мультфильм Pixar о волшебном мире без магии.

«Человек-невидимка»/ The Invisible Man

Режиссер превосходного «Апгрейда», а также автор «Пилы» Ли Уоннелл вместе с небезызвестной студией Blumhouse, специализирующейся, как известно, исключительно на хоррорах, пересняли классическую экранизацию научно-фантастического романа Герберта Уэллса 1930-х. Фильм является частью задуманной Universal новейшей Темной киновселенной злодеев и монстров (туда уже, например, вошла дорогущая и громоздкая, но слабая «Мумия» с Томом Крузом), хотя сам Уоннелл настаивает на том, что его «Человек-невидимка» — совершенно обособленное от какой-либо «киновселенной» произведение.

Современная картина радикально переворачивает привычный сюжет: теперь это кино об абьюзивных отношениях — удивляться здесь, конечно, не приходится, да и все, вероятно, подустали от фильмов-ориджинов персонажей. В центре истории «Невидимки» оказывается Сесилия Кэсс (Элизабет Мосс), над которой вот уже несколько лет издевается муж-насильник, ученый-миллионер Эдриан Гриффин (Оливер Джексон-Коэн), а потом, став невидимым, он и вовсе начинает лишать Сесилию рассудка. Супруга-абьюзера, кстати, первоначально должен был сыграть Джонни Депп.

В прокате с 5 марта.

«Вперёд»/ Onward

Новый оригинальный мультфильм студии Pixar от режиссера «Университета монстров» Дэна Скэнлона, рассказывающий о двух братьях-эльфах Иэне и Барли (голоса им подарили Том Холланд и Крис Пратт), живущих в волшебном мире, где магии больше не существует, а на смену ей пришла обыденность и рутина. Однажды к ним в руки попадает магический посох, с помощью которого братьям выпадает шанс вернуть своего погибшего отца, но только на 24 часа.

Если с сиквелами у Pixar каждый раз что-то не складывается (редкие исключения, безусловно, бывают), то с оригинальными сюжетами дела обстоят намного лучшее и «Вперед», вероятно, не станет исключением: перед нами снова традиционно трогательная сказка Pixar о семье и для семьи, возможно, как это принято у студии, слегка классически-горькая, но, опять же, невообразимо красочная и изобретательно исполненная.

В прокате с 5 марта.

«Остров фантазий»/ Fantasy Island

«Мир Дикого Запада» встречает «Хижину в лесу» в уже третьем полнометражном ремейке американского телесериала «Остров фантазий», который выходил на телеканале ABC с 1977 по 1984 годы. За производство отвечает все та же Blumhouse Productions, а в режиссерском кресле — Джефф Уодлоу, снявший в свое время «Пипец 2» и «Правда или действие».

По сюжету, где-то в океане существует таинственный тропический лакшери-остров, где его владелец мистер Рорк (Майкл Пенья) дает возможность гостям исполнить свои самые заветные желания. Они, естественно, у постояльцев, не всегда самые приличные, из-за чего жизнь (и психика) некоторых оказывается под угрозой.

В прокате с 5 марта.