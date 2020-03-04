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Общество

В Локне вновь введен карантин по бешенству

В поселке Локня вновь введен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Карантин введен с 4 марта до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Карантин вводится на территории личного подворья дома №80б на улице Шарикова, на территории неблагополучного пункта — от дома № 78 до дома № 92 на улице Шарикова, а также на территории так называемой «угрожаемой зоны» — в Локне.

Карантин запрещает проводить выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы Локни, осуществлять отлов диких животных.

Локализация и ликвидация очага бешенства возложены на комитет по ветеринарии Псковской области.

Карантин вводился в поселке Локня 28 декабря 2019 года на улице Пролетарской, 2 марта 2020 года он был отменен.

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