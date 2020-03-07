Этюд в абьюзных тонах: «Человек-невидимка» — эффектный ремейк голливудской классики с Элизабет Мосс

20:01, 06 марта 2020, ПАИ

В прокате стартовал «Человек-невидимка» от Ли Уоннелла — ремейк классического голливудского фильма по всем известному одноименному произведению Герберта Уэллса, теперь с Элизабет Мосс, противостоящей супругу-абьюзеру. В примечательности и неоднозначности картины разбирается Муслим Камалов.

Сесилия Касс (Элизабет Мосс), проснувшись с тревожным лицом посреди ночи в огромном высокотехнологичном доме на утесе, тихонечко поднимается с кровати дабы не разбудить крепко спящего супруга-абьюзера Эдриана Гриффина (Оливер Джексон-Коэн): отмучавшись с ним несколько лет она наконец-то решила накачать его диазепамом и сбежать, для чего попросила о помощи сестру — та подобрала ее на машине посреди дороги. Побег худо-бедно удается совершить, но Эдриана случайно будит сигнализация автомобиля, которую неаккуратно задел задницей семейный пес, и вот бешеный муж успевает разбить окно в двери машины и что-то выкрикнуть прежде, чем сестра Сесилии выдавила педаль газа в пол.

Проходит пару недель, Сесилия временно ютится у знакомого, полицейского Джеймса (Элдис Ходж) вместе с его дочерью, а позже приходит новость о том, что ее неадекватный экс-супруг — успешный и состоятельный ученый, кстати — не перенес, бедняга, разрыв и покончил с собой в собственном особняке. И вроде бы проблема Сесилии окончательно перешла в разряд «решенные», но внезапно ее начинает преследовать почивший муж, каким-то образом ставший совершенно невидимым. Или, быть может, Сесилия просто сходит с ума?

Студия Universal, как известно, с уверенным лицом который год топчется на месте: с крепкими свежими идеями дела все так же плохи и поэтому с недавнего времени эти неугомонные кудесники задумали переснять все классические хорроры Голливуда 1930-х, объединив все в одну «Темную киновселенную», обитателями которой станут всевозможные монстры и злодеи. Уровень продюсерского энтузиазма, естественно, несколько снизился после выхода донельзя паршивой «Мумии» Алекса Куртцмана — первой картины из будущей вселенной злодеев Universal. Но ладно, спишем это недоразумение с Томом Крузом на первый блин, ведь второй вышел уже куда более приемлемым и ровным, но кинокомпания, правда, уже успела отменить все планы по «вселенной» и теперь фильмы будут выходить обособленно.

Успех нового «Человека-невидимки» (как в творческом, так и в коммерческом плане), безусловно, заслуга Ли Уоннелла — не только автора самой первой «Пилы, но теперь еще режиссера, запомнившегося оглушительным «Апгрейдом», фантастическим (во всех смыслах) боевиком, который своей изобретательностью сумел обойти дорогущего «Венома» с Томом Харди, оба фильма тогда вышли примерно в одно и то же время. В этот раз, при уже крупном студийном проекте, Уоннеллу не стали выкручивать руки: в основу фильма, например, лег оригинальный режиссерский сценарий Уоннелла, что, конечно, только положительно повлияло на конечный результат. Режиссер «Апгрейда» не стал идти строго по строкам Герберта Уэллса, место этой, заведомо унылой концепции, заняла другая — теперь это не просто история о происхождении невидимого человека, а кино про абьюзивные отношения, поехавших бойфрендов, страдающих сталкингом, #MeToo и все-все-все. Элизабет Мосс во всем этом выдает, как и положено, блистательный перформанс за перформансом, постепенно демонстрируя, до чего же может довести женщину токсичный мужчина в 2020 году. Радует, что вся эта, безусловно, важная, но утомительная повестка исчерпывается уже ближе к концу первой трети, во второй же стартует долгожданный хоррор.

Здесь Уоннел и прибегает к своим излюбленным приемам и, признаться, они действительно все еще впечатляют: к примеру, камера, как и в «Апгрейде, в какой-то момент может «приклеиться» к героям, а сцены, снятые одним длинным кадром, придают необходимую динамику, чем и завораживают. При том, что по большей части «Невидимка» Уоннелла — кино крайне неторопливое, мастерски построенное на паузах, напряжении и, безусловно, большом количестве саспенса. Идеально подобранные цвета, полутона и свет — все это создает необходимое мрачное настроение ленты и немного гнетущую атмосферу безысходности происходящего для того, чтобы в финале неизбежно выстрелить, пожалуй, более-менее удовлетворяющим ожидания, но все же немного странноватым твистом, при этом не ответив ни на один поставленный вопрос. Возможно, единственный минус «Человека-невидимки» заключается как раз в этом: Уоннелл интригует немного впустую, без особого смысла, заставляя зрителя остаться наедине с этими самыми загадками — мистер «зачем?» и господин «почему?», увы, всю дорогу не хотят покидать голову.

Но это, естественно, все мелочи и если не особо придираться к деталям, то у Уоннелла в тесном сотрудничестве с небезызвестной кинокомпанией Blumhouse вышел не слишком примечательный, но весьма нескучный, эмоционально напряженный и крайне неоднозначный, как выяснится в развязке, триллер об абьюзивных отношениях, где невидимка является своего рода метафорой испорченных жизнью, обезумевших супругов и бойфрендов. Местами это, конечно, напоминает «Отвращение» Полански, но финал явно напрашивается на сравнение с финчеровской «Исчезнувшей», откуда, вероятно, и был утащен. Оливер Джексон-Коэн, которого здесь показывают ровно две минуты, быть может, и справился с вовсе не героической ролью невидимки, но великого Кевина Бейкона ему все равно победить не получится.