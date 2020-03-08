Режим повышенной готовности ввели в Новгородской области из-за коронавируса

19:39, 06 марта 2020, ПАИ

В Новгородской области введён режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Соответствующее распоряжение дал глава региона Андрей Никитин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного правительства.

Согласно распоряжению губернатора, жителям Новгородской области, которые прибыли из стран, неблагополучных в отношении коронавируса, рекомендуется уведомить об этом профильные службы, а также незамедлительно обращаться к медикам при первых симптомах респираторных заболеваний.

По информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, с 31 января по 6 марта в регион из Китая и Южной Кореи вернулся 21 его житель. За всеми было организовано медицинское наблюдение и обследование, подчеркнули новгородские власти. В настоящее время случаи коронавирусной инфекции в Новгородской области не зарегистрированы.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона. Эксперт ВОЗ считает, что 30% населения Земли рискуют заразиться коронавирусом. Ранее в Москве был введён режим повышенной готовности из-за коронавируса.