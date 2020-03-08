Женщинам раздают цветы на улицах Пскова (ВИДЕО)

15:26, 08 марта 2020, ПАИ

8 марта в Международный женский день на улицах Пскова волонтёры раздают женщинам цветы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Волонтёры поздравляют псковичек в рамках акции «Вам, любимые!». Планируется, что всего женщинам подарят две тысячи тюльпанов.

Жительниц Пскова поздравляют по всему городу. Так, например, псковичкам вручают цветы на площади Ленина, у железнодорожного вокзала, в Детском саду (у памятника княгине Ольге).

В прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями на улицах Пскова поздравляли женщин с 8 марта.