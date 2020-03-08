Женщинам раздают цветы на улицах Пскова (ВИДЕО)
8 марта в Международный женский день на улицах Пскова волонтёры раздают женщинам цветы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Волонтёры поздравляют псковичек в рамках акции «Вам, любимые!». Планируется, что всего женщинам подарят две тысячи тюльпанов.
Жительниц Пскова поздравляют по всему городу. Так, например, псковичкам вручают цветы на площади Ленина, у железнодорожного вокзала, в Детском саду (у памятника княгине Ольге).
В прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями на улицах Пскова поздравляли женщин с 8 марта.