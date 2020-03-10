В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран

16:43, 10 марта 2020, ПАИ

В Псковской области действует телефон горячей линии для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.

На линию следует обращаться, чтобы передать сведения о месте, датах пребывания в тех или иных странах и времени возвращения. Номер телефона: 8 (8112) 29-98-39.

Ранее сообщалось, что сервис по поиску работы SuperJob предлагает жителям России при составлении резюме воспользоваться новой опцией, чтобы сообщить потенциальному работодателю о перенесенном заболевании - в резюме появилась графа «Переболел коронавирусом».

Специалисты Роспотребнадзора для защиты от коронавируса советуют чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты. Симптомами коронавируса являются высокая температура, головная боль, кашель, слабость, тяжелое дыхание, боли в мышцах, а также тошнота и рвота.

На данный момент количество жертв от коронавируса в Китае составляет 3136 человек. В России количество зараженных вирусом выросло до 20 человек.