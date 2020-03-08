Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков
Депутаты Госдумы в ходе заседания 10 марта сразу после выступления в парламенте главы государства Владимира Путина приняли поправку об обнулении президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституции, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин, выступая перед депутатами, допустил обнуление своих президентских сроков, но только при условии, что Конституционный суд эту поправку одобрит и что граждане в ходе голосования 22 апреля поддержат поправки в Конституцию.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.