Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков

16:25, 10 марта 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы в ходе заседания 10 марта сразу после выступления в парламенте главы государства Владимира Путина приняли поправку об обнулении президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституции, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин, выступая перед депутатами, допустил обнуление своих президентских сроков, но только при условии, что Конституционный суд эту поправку одобрит и что граждане в ходе голосования 22 апреля поддержат поправки в Конституцию.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.