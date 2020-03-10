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Общество

В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса

С 11 марта школы Липецкой области на две недели закроют на карантин из-за коронавируса, сообщают «Вести Липецк».

Ранее глава региона Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности. А утром 10 марта департамент образования администрации Липецка сообщил о том, что в городе введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса.

По последним данным, в Липецкой области три человека находятся на лечении, а семеро, тесно контактировавших с больными, сейчас помещены под наблюдение врачей. В минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлено, уточняет пресс-служба региона.

В мире от коронавируса погибли около 4 тысяч человек, инфицированы заболеванием – более 100 тысяч человек.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план проведения профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.

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