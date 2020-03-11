Наталия Соколова об инциденте в Лавровской гимназии: Это не конфликт, а манипуляция

16:41, 11 марта 2020, ПАИ

«Это не конфликт, а банальная манипуляция», - так уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова прокомментировала февральский конфликт в Лавровской гимназии. Об этом с пресс-конференции 11 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Подросток пришёл в чужой класс, громко через колонку слушал музыку, раскачивался на стуле. Но в этом ролике меня больше всего поражает бездействие класса - толпы. Почему никто не сказал этому ученику: что ты вообще делаешь? Ну да, они снимали - всё ради «лайков». Когда я в соцсетях и лично опросила знакомых детей, никто из них не сказал, что парень молодец. Они отметили только, что, скорее всего, учительницу уже довели до края», - отметила она.

По словам Наталии Соколовой, к моменту, когда ситуация стала известна широкой общественности, она уже была исчерпана, стороны примирились. «Но потом всё началось заново, а в итоге плохо теперь и самому этому ученику, на которого обрушились даже бывшие выпускники гимназии, для которых, возможно, эта учительница самая любимая», - резюмировала омбудсмен.

На кадрах видео, которое «разлетелось» по интернету, видно как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ несколько раз бьёт её по лицу. По факту инцидента комитет по образованию Псковской области и УВМД России по региону инициировали проверки. Их результаты пока не обнародованы.