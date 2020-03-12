Первые мероприятия в реконструируемом псковском сквере на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького проведут в июле

10:29, 12 марта 2020, ПАИ

Первые мероприятия в сквере на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького (Четыре угла) в Пскове пройдут уже в июле 2020 года в дни города. Такие данные были озвучены представителями администрации Пскова в рамках объезда объектов, работы на которых выполняются в рамках программ приграничного сотрудничества, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На данном участке работы ведутся в рамках проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» на период 2014-2020 годов.

Проект предполагает создание пространства для отдыха горожан. Здесь будут высажены около 60 деревьев, появится площадка для детских игр, выполнят площадку для проведения массовых мероприятий, для этого подведено электричество для возможности подключения звукового оборудования, организации выступлений артистов. Именно здесь городские власти планируют в будущем монтировать ели для празднования Нового года и рождества, торговые ярмарки. Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь отметила, что при организации работ были учтены все пожелания жителей.

Решено также вернуть на прежнее место скульптуры псковского кузнеца Евгения Вагина.

Сдать сквер планируют к 15 октября 2020 года.

Подробнее прочитать о псковских проектах в рамках программ приграничного сотрудничества можно здесь >>>.