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Общество

При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна

Фото: Наталья Оглоблина.

Бревна усадьбы Беклешова в Пскове пытается сохранить подрядчик при ремонтно-реставрационных работах на объекте. Об этом представители компании рассказали главе администрации Пскова Александру Братчикову в рамках его визита на площадку, передает корреспондент псковского агентства информации.

Здание восстанавливают в рамках проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Работы предполагается завершить в конце 2020 года.

Фото: Наталья Оглоблина.

В особняке будут размещены городской информационно-туристический центр и центр креативных индустрий. Здесь же появится кафе для туристов. «На втором этаже будут ремесленники, которые будут проводить для гостей города мастер-классы. На первом этаже кафе для туристов», - пояснила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Фото: Наталья Оглоблина.

Представитель подрядной организации подчеркнул, что у объекта каменный фундамент и деревянный этаж. При организации работ были демонтированы все бревна, каждое подписано, осмотрено. Предпринята попытка многие из них сохранить.

«Работы очень кропотливые», - отметил подрядчик.

Подробнее прочитать об объектах, реконструкция которых выполняется по программам приграничного сотрудничества, можно здесь >>>.

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