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Общество

Елена Бибикова: Развитие женского предпринимательства содействует экономическому и социальному росту

Женское предпринимательство является важнейшим ресурсом для достижения ускоренного экономического и социального роста. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на IV Международном форуме деловых женщин, который прошёл в Ульяновске, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Приветствуя участников мероприятия, Елена Бибикова подчеркнула, что в современном мире много талантливых и умных женщин, способных достичь успеха в самых разных сферах. «Необходимо содействовать их смелым начинаниям, способствовать дальнейшему развитию их лидерских качеств, творческих, интеллектуальных и деловых возможностей», - считает сенатор.

Участники мероприятия обменялись опытом, продемонстрировали профессиональные достижения, обсудили проблемы и перспективы ведения бизнеса, развитие наставничества в предпринимательстве и роль женщин в реализации социально ориентированных проектов.

Елена Бибикова отметила, что вопросы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального, находятся в сфере постоянного внимания Совета Федерации. Сенатор рассказала участницам о последних законотворческих инициативах парламентариев и обозначила необходимость дальнейшего нормативно-правового регулирования в сфере малого и среднего бизнеса. «Как показывает практика, женское предпринимательство является важнейшим ресурсом для достижения ускоренного экономического и социального роста», - считает законодатель.

Основными темами для обсуждения в рамках форума стали повышение качества и увеличение продолжительности жизни, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», меры поддержки работающих женщин, женщин, занятых уходом за детьми, многодетных семей.

«Перед регионами поставлена задача – довести до современного уровня систему социального обслуживания, сделать ее более ориентированной на потребности людей, в том числе пожилого возраста, позволяющей обеспечить достойную жизнь. И к этой работе необходимо более активно привлекать общественные организации и социально ориентированные НКО», - подчеркнула Елена Бибикова.

Большое внимание участники встречи уделили развитию волонтерского движения и активного вовлечения в общественную жизнь граждан старшего возраста.

В честь Международного женского дня Псковское агентство информации выпустило серию интервью с женщинами-предпринимателями. В частности, с редакцией поделились своей историей успеха исполнительный директор агентства делового туризма HeadQuarters Евгения Смирнова, руководитель туристической фирмы «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева и руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кирилёнок.

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