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Общество

Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте правительства.

В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при выявлении коронавируса.

Минпромторг должен доложить об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики коронавируса, а ФСБ, МВД и МИД поручено разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Срок исполнения поручений – 16 марта.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены свыше 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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