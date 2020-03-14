Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

12:36, 14 марта 2020, ПАИ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте правительства.

В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при выявлении коронавируса.

Минпромторг должен доложить об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики коронавируса, а ФСБ, МВД и МИД поручено разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Срок исполнения поручений – 16 марта.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены свыше 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.