Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик

12:10, 16 марта 2020, ПАИ

Семилетний пскович Даниил Викторов, мечту которого ранее исполнил губернатор, обрел семью. После «Елки желаний» исполнилась самая большая мечта ребенка, пишет «Комсомольская правда».

В преддверии Нового года в Кремле прошла благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой Михаил Ведерников снял с праздничной елки 3 шара с желаниями. Мечту 10-летней Алены Михайловой о встрече с Димой Биланом губернатор уже исполнил, как и мечту 8-летнего Максима Михайлова, который мечтал побывать в кабине военного самолета. 7-летний Даниил Викторов написал, что мечтал увидеть рыцарей.

Для исполнения желания псковский губернатор устроил для мальчика и его друзей исторический праздник – в стенах псковского Кремля рыцарь рассказал ребятам о своем вооружении и доспехах. Даниил даже смог примерить рыцарский шлем. Дети также попробовали блюда, которые были приготовлены по средневековым рецептам и увидели огненное шоу.

Все участники акции «Елка желаний» - это дети, оставшиеся без попечения родителей.

И вот теперь Даниил обрел семью и уже уехал в новый дом в Краснодарском крае.