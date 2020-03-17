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Общество

15 тысяч масок поступят в муниципальную аптечную сеть Пскова

18 марта в муниципальную аптечную сеть Пскова должны поступить 15 тысяч медицинских масок. Об этом стало известно во время рейда УФАС России по Псковской области, общественников и журналистов по городским аптекам 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе рейда проверялось наличие в аптеках медицинских масок и антисептиков, а также их стоимость. Так, в частности, проверяющие «заглянули» в городскую аптеку №3 (Рижский проспект, 31).

Выяснилось, что в данной аптеке медицинских масок не оказалось. Однако, заведующая аптеки №3 Татьяна Рудакова сообщила, что уже 18 марта в муниципальную аптечную сеть Пскова поступит 15 тысяч масок, которые будут распределены между структурными подразделениями, включая аптеку №3. Стоимость медицинских масок заведующая аптеки назвать не смогла. По её словам, цена ещё формируется, и какой она будет в аптеке, станет известно после поступления документов.

В то же время в аптеке оказались медицинские средства для обработки рук.

УФАС России по Псковской области, общественники и журналисты проверили также магазины на наличие антисептиков и продуктов питания.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 182 тысяч человек. Свыше 7,1 тысяч человек умерли, ещё 79,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В настоящее время в Псковской области нет заболевших коронавирусом.

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