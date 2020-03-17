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Общество

УФАС: В Пскове нет оснований для ажиотажа на медицинские маски

В Пскове нет оснований для создания ажиотажа на медицинские маски. Об этом 17 марта в ходе рейда по городским аптекам заявил журналистам главный специалист-эксперт УФАС России по Псковской области Алексей Кузьмин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в соответствии с поручением центрального аппарата ФАС России региональное ведомство проводит внеплановые проверки в торговых точках Пскова на предмет наличия или отсутствия, в том числе, медицинских масок и других дезинфицирующих средств. «В данный момент мы находимся в центральной аптеке на Рижском проспекте. Проверка показала, что в настоящий момент масок нет в наличии. Однако, заведующая аптекой нас заверила, что уже 18 марта ожидается поступление 15 тысяч масок. Поэтому оснований для создания ажиотажа не имеется», - сказал он.

Алексей Кузьмин также подчеркнул, что практика показывает, если маски где-то заканчиваются, то они через какое-то время опять появляются.

Он также уточнил, что с февраля 2020 года еженедельно все аптеки Псковской области, включая коммерческие, отчитываются в псковское УФАС по ценовым показателям. По его словам, по состоянию на 16 марта в Псковской области нарушений в области фактов завышения цен на маски не выявлено. «Во всяком случае к нам таких заявлений не поступало», - уточнил он.

«Такие рейды, как сегодня, мы периодически и дальше будем проводить с целью контроля уровня цен», - заключил Алексей Кузьмин.

В ходе проверки также были проверены магазин парфюмерии и косметики «Улыбка радуги», городская аптека №3 и магазин «Империал».

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