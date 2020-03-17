Нет повода для беспокойства: В Великих Луках нет дефицита продуктов

22:43, 17 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках в рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль» прошёл рейд по торговым сетям города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В ходе рейда единороссы побывали в магазинах Великолукского мясокомбината и торговой сети «Хороший», представленной в городе. Поверяющие убедились в том, что дефицита продуктов в городе нет, и наоборот полки заполнены товарами в широком ассортименте.

В то же время заведующие магазинами отметили, что немного возник спрос на продукты. Однако они заверили, что поставщики готовы и дальше полностью удовлетворять заявки магазинов.

По словам заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова, сообщения о дефиците продуктов и ажиотажном спросе, распространяемые в соцсетях, являются ложью. «У великолучан нет повода для беспокойства. Ситуация абсолютно спокойная. Дефицита продуктов у нас в городе нет, и не ожидается», - отметил он.

Константина Максимова также подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Великих Луках находится на постоянном контроле городских властей и соответствующих служб, а заболевших коронавирусом и лиц с подозрением на инфекцию в городе нет.

По последним данным, в России зарегистрированы 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Псковской области заболевших нет.