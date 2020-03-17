0
23:07
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
21:25
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
21:17
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
19:31
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
19:02
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
17:58
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:51
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
Еще новости
Общество

Нет повода для беспокойства: В Великих Луках нет дефицита продуктов

В Великих Луках в рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль» прошёл рейд по торговым сетям города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В ходе рейда единороссы побывали в магазинах Великолукского мясокомбината и торговой сети «Хороший», представленной в городе. Поверяющие убедились в том, что дефицита продуктов в городе нет, и наоборот полки заполнены товарами в широком ассортименте.

В то же время заведующие магазинами отметили, что немного возник спрос на продукты. Однако они заверили, что поставщики готовы и дальше полностью удовлетворять заявки магазинов.

По словам заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова, сообщения о дефиците продуктов и ажиотажном спросе, распространяемые в соцсетях, являются ложью. «У великолучан нет повода для беспокойства. Ситуация абсолютно спокойная. Дефицита продуктов у нас в городе нет, и не ожидается», - отметил он.

Константина Максимова также подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Великих Луках находится на постоянном контроле городских властей и соответствующих служб, а заболевших коронавирусом и лиц с подозрением на инфекцию в городе нет. 

По последним данным, в России зарегистрированы 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Псковской области заболевших нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса Михаил Ведерников поблагодарил премьер-министра РФ за введение ограничений на пересечение госграницы в Псковской области УФАС: В Пскове нет оснований для ажиотажа на медицинские маски Из-за коронавируса приостановили работу автобусов на маршруте Псков - Таллин Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ) ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой 15 тысяч масок поступят в муниципальную аптечную сеть Пскова До 114 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в России за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
17 марта 2020
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
17 марта 2020
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
17 марта 2020
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
17 марта 2020
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
17 марта 2020
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17 марта 2020
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17 марта 2020
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики

Идет загрузка...