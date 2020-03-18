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Общество

ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах

18 марта в Пскове провели мониторинг наличия продуктов питания, влажных салфеток, предметов гигиены и антисептиков в крупных магазинах. Экспертом выступила консультант отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Александра Тимофеева. Поводом для проверки послужила ситуация с эпидемией коронавируса в мире и всеобщей паникой граждан на этом фоне, которые начали в большом количестве скупать товары и продукты.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, рейд прошел в двух крупных гипермаркетах города: «Магните Семейном» и в «Ленте» на Рижском проспекте.

Первой точкой мониторинга стал гипермаркет «Магнит Семейный», расположенный в районе Запсковья, на улице Труда, 37-а.

Александра Тимофеева отметила, что запасов сахара на полках магазинов более, чем достаточно: «24 рубля, вот тебе, пожалуйста! Видимо, только недавно был привоз».

Представители гипермаркета заявили, что перебоев в поставках продуктов нет.

Проверив наличие туалетной бумаги, Александра Тимофеева развеяла миф и о ее нехватке. Такая же ситуация обстоит с мукой, гречкой и другими крупами.  

«Никакого сумасшествия нет», - сказала представитель администрации магазина.

Сливочного и растительного масла оказалось также в избытке. Наличие этих продуктов в магазинах ранее взволновало жителей Пскова.

Следующим объектов рейда стал гипермаркет «Лента» на Рижском проспекте.

Представитель «Ленты» сразу поспешила заверить Александру Тимофееву и средства массовой информации, что проблем с логистикой, наличием товара на полках в магазине нет, а спрос у граждан наблюдается вполне будничный.

В торговых залах введены необходимые меры по дезинфекции: перед входом установленный специальный дозатор с антисептическим средством и информационная стойка.

Александра Тимофеева в ходе мониторинга отметила в продаже достаточное количество дезинфицирующих средств, салфеток и прочих предметов личной гигиены.

Кроме того, в каждом проеме расставлены специальные информационные стойки, на которых размещена информация о том, что если необходимого товара сегодня нет на полках, то в ближайшее время его обязательно доставят в магазин.

Также в «Ленте» оказалось достаточное количество круп, макаронных изделий, сахара, овощей, растительного и сливочного масла, консервов, туалетной бумаги.

Накануне подобный рейд состоялся в магазинах «Дикси», «Магнит», «Магнит у дома» на Рижском проспекте, «Пятерочка» на улице Владимирской, «Магнит» на улице Юбилейной, «Магнит» на улице «Коммунальной» и «Пчелка» в гипермаркете «Империал».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал необоснованное повышение цен на медицинские маски, продукты и дезинфицирующие средства на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции. Для предотвращения подобных случаев в регионе по поручению губернатора создана специальная рабочая группа, которая будет мониторить подобные обращения граждан.

В Псковской области, по данным медиков, на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. 

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