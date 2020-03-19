Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»

14:20, 19 марта 2020, ПАИ

Министерство культуры России ищет подрядчика для организации культурно-просветительских программ для школьников «Кузбасс – Кузница Победы», «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Серебряное ожерелье. Псков», «Тайны деревянного зодчества», «Императорский маршрут». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 67 млн 647 тысяч 765 рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Срок оказания услуг – с момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2020 года.

9 февраля 2018 года Псков и Изборск получили свидетельства участников национального турпроекта «Серебряное ожерелье России». В этом же году «Серебряное ожерелье России» вошло в тройку самых интересных межрегиональных туристических маршрутов.

Псковская область с конца 2017 года также является участником проекта «Императорский маршрут». В частности, в регионе есть один брендированный турпродукт «Императорский маршрут. Последние Романовы в Пскове».