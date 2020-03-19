Историк Соколов выразил готовность выплатить 10 млн рублей потерпевшей стороне

23:41, 19 марта 2020, ПАИ

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов готов вести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в 10 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

По его словам, родственники погибшей собираются подать иск о выплате им 10 млн рублей компенсации. «Понятно, что никакие деньги не вернут человека, но Олег Соколов готов к переговорам на эту тему», - пояснил Александр Почуев и добавил, что потерпевшая сторона ещё не готова обсуждать этот вопрос.

«Сейчас идет сбор средств на выплату компенсации, через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей», - пояснил защитник.

Защита и сам обвиняемый отказались от суда присяжных, отметил Александр Почуев. «Мы понимаем, что общественное мнение вокруг моего подзащитного сформировано, оно крайне отрицательное, поэтому мы не видим смысла в суде присяжных. Мы готовы были бы взять особый порядок, но он не предусмотрен законом по данным делам. Вину мой подзащитный признает», - отметил адвокат.

Он уточнил, что Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и в незаконном хранении оружия. «Это оружие убийства, обрез малокалиберной винтовки. Из-за этого даже первоначально хотели вменить в вину нелегальное изготовление оружия, но потом изменили на хранение», - сказал адвокат.

18 марта расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова было завершено. Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным. Олег Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.