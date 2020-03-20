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Четыре пала травы зафиксированы в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

С начала года в Псковской области уже зарегистрированы четыре факта сжигания сухой травы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин отметил, что палы травы были зафиксирован в Пскове, Печорском и Невельском районах. Он напомнил, что за поджигание сухой травы предусмотрены штрафы.

В Псковской области с 20 марта объявлено начало пожароопасного сезона в текущем году. На время пожароопасного сезона в регионе запрещается разводить костры в лесах и на приусадебных участках, поджигать сухую траву. Также запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, а также оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах.

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