Вспомнить всё: Музей-заповедник предложил видеоэкскурсию по Пскову 1950-80 годов

14:49, 23 марта 2020, ПАИ

Уникальные видеозаписи выложил Псково-Изборский музей-заповедник в открытый доступ, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

Речь идёт о киножурнале «Наш край». Это серия документальных фильмов о Пскове из Госфильмофонда России. Для удобства записи расположены в хронологическом порядке с 1957 по 1986 годы.

В группе можно увидеть также записи программ, записанных в стенах музея в разные годы.

Пока учреждение закрыто для посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Также до 1 апреля работу приостановили Псковский академический театр драмы, областной Театр кукол и Псковская областная филармония.