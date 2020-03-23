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Культура

Вспомнить всё: Музей-заповедник предложил видеоэкскурсию по Пскову 1950-80 годов

Уникальные видеозаписи выложил Псково-Изборский музей-заповедник в открытый доступ, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

Речь идёт о киножурнале «Наш край». Это серия документальных фильмов о Пскове из Госфильмофонда России. Для удобства записи расположены в хронологическом порядке с 1957 по 1986 годы.

В группе можно увидеть также записи программ, записанных в стенах музея в разные годы.

Пока учреждение закрыто для посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Также до 1 апреля работу приостановили Псковский академический театр драмы, областной Театр кукол и Псковская областная филармония.

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