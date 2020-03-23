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Общество

Около 250 псковичей обратились на «горячую линию» по вопросам коронавируса

Около 250 обращений жителей Псковской области, связанных с ситуацией по распространению коронавируса, поступили в оперативный информационный центр с момента начала его работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, большинство граждан интересовал порядок действий для тех, кто недавно вернулся из-за границы, а также тех, кто контактировал с зараженными.

Как пояснили в пресс-службе, жители региона также хотели знать основную симптоматику нового заболевания, где можно сдать тест на коронавирус, и какие существуют варианты оказания помощи пенсионерам.

Пожилые граждане, которые по состоянию здоровья не способны выйти из дома, могут позвонить в информационный центр и попросить волонтеров сходить за продуктами или лекарствами.

Телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. 

В Псковской области по предварительным сведениям заражены коронавирусом 6 человек, всего с подозрением на заболевание – 21 человек.

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