ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове

21:13, 24 марта 2020, ПАИ

В Пскове недалеко от дома № 4 на улице Никольской горит сухая трава, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Трава горит огнём на большой площади и с каждой секундой возгорание разрастается. На месте возгорания пока ещё нет пожарно-спасательных подразделений.

С начала весны в Псковской области зарегистрированы 11 фактов сжигания сухой травы на общей площади 11,9 гектара.

В Псковской области с 20 марта объявлено начало пожароопасного сезона в текущем году. За поджигание сухой травы предусмотрены штрафы.