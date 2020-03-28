Каким магазинам, кроме аптек и продовольственных, разрешат работать в Псковской области во время карантина

18:34, 27 марта 2020, ПАИ

В Псковской области с 28 марта по 5 апреля будут закрыты магазины, кроме аптек и тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Произойдет это в соответствии с изменения в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые Михаил Ведерников подписал 27 марта.

Если с аптеками и продуктовыми магазинами все понятно, то что это за «товары первой необходимости»? Их перечень указан в приложении к указу. В разделе 23 пункта. Торговать указанными в них товарами можно с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.

23. Природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, используемые в качестве моторного топлива.

Также закрываются спортивные центры, кафе, салоны красоты, стоматологические кабинеты.