Карантин по бешенству отменили в порховском зооприюте «Добрый»
Карантин по бешенству отменили в зооприюте «Добрый» в Порхове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Бешенство выявили у одной из собак на территории приюта в конце января. В настоящее время действие ограничительных мероприятий закончилось, план противоэпизоотических и профилактических мер по ликвидации бешенства выполнен.
Работники зооприюта «Добрый» в Порховском районе пытались спасти зараженную бешенством собаку методом искусственного дыхания «рот в рот».