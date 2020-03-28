Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
Пожарным удалось отбить от огня деревню Неёлово Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В результате пала травы загорелся обширный участок поля неподалеку от деревни вечером 28 марта. Пожарные уже локализовали пожар. Ликвидируют возгорание подручными средствами – источников воды поблизости нет.
С начала 2020 года в Псковской области зарегистрировали свыше сотни палов травы и четыре лесных пожара. С 28 марта на территории региона установлен особый противопожарный режим.