0
22:31
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
18:35
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
18:03
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
13:57
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
09:00
28 палов травы произошло в Псковской области за сутки
20:18
ФОТОФАКТ: Из-за пала травы загорелся дом в Порховском районе
17:00
Раскрываемость убийств в Псковской области в 2020 году составляет 100%
Еще новости
Происшествия

Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово

Пожарным удалось отбить от огня деревню Неёлово Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ
  • Пал травы вблизи деревни Подосьё Псковского района
    Фото: ПАИ

В результате пала травы загорелся обширный участок поля неподалеку от деревни вечером 28 марта. Пожарные уже локализовали пожар. Ликвидируют возгорание подручными средствами – источников воды поблизости нет. 

С начала 2020 года в Псковской области зарегистрировали свыше сотни палов травы и четыре лесных пожара. С 28 марта на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
28 марта 2020
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
28 марта 2020
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
28 марта 2020
Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
28 марта 2020
Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)
28 палов травы произошло в Псковской области за сутки
27 марта 2020
28 палов травы произошло в Псковской области за сутки
ФОТОФАКТ: Из-за пала травы загорелся дом в Порховском районе
26 марта 2020
ФОТОФАКТ: Из-за пала травы загорелся дом в Порховском районе
Раскрываемость убийств в Псковской области в 2020 году составляет 100%
26 марта 2020
Раскрываемость убийств в Псковской области в 2020 году составляет 100%
Неизвестные подожгли поле напротив Fjord Plaza под Псковом (ВИДЕО)
26 марта 2020
Неизвестные подожгли поле напротив Fjord Plaza под Псковом (ВИДЕО)

Идет загрузка...