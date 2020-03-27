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Политика

Выборы главы Печорского района перенесут

 Выборы главы Печорского района, которые должны были состояться 5 апреля, перенесут. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба, который проходит 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства инфрмации.

«Президент перенес голосование по конституции. Считаю, что будет  правильно перенести выборы главы Печорского района, пока эпидемиологическая ситуация не начнет улучшаться», - сказал глава региона.

Место главы Печорского района стало вакантным в ноябре прошлого года после обнародования видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно разговаривает с сотрудниками ГИБДД. Также в отношении экс-главы возбуждено два уголовных дела.

 

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