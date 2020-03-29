0
22:59
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
17:20
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
16:32
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
15:22
Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок
14:55
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
14:14
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
12:01
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
Еще новости
Общество

Псковский губернатор: Медики должны работать в достойных условиях

Губернатор Псковской области  на своей странице в  Instagram высказался о том, что медицинские работники должны работать в достойных условиях.

Он отметил, что планируя сегодняшнее посещение в инфекционное отделение Псковской городской больницы, он  не предполагал, что возникнут такие обстоятельства, имея ввиду смерть пациента с подтвержденным коронавирусом.

Михаил Ведерников рассказал, что во время посещения инфекционной больницы, он обсудил с персоналом обстоятельства произошедшего и проконтролировал условия, в которых трудятся врачи.

«Подвиги наши люди совершают далеко не в лучших условиях, порядок наведем в экстренном порядке, оперативно закупим новую комфортную мебель, холодильники и телевизоры», - пообещал губернатор, сообщив, что медикам не хватает даже халатов.

Каждому, кто находится сегодня «на передовой» губернатор обещал в два раза больше оплату и отдых в комфортных человеческих условиях.

«После стабилизации эпидемиологической ситуации мы обязательно найдем и более весомые способы поощрения», - добавил Михаил Ведерников. 

Также глава региона напомнил, что каждый может помочь нашим врачам уже сегодня.

«Если мы все сознательно будем относиться к мерам карантина, то пройдём эпидемиологический кризис без критических перегрузок системы здравоохранения», - написал Михаил Ведерников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
29 марта 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
29 марта 2020
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
29 марта 2020
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок
29 марта 2020
Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
29 марта 2020
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
29 марта 2020
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
29 марта 2020
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
ПАИ проведет прямую трансляцию с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
29 марта 2020
ПАИ проведет прямую трансляцию с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Идет загрузка...