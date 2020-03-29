Псковский губернатор: Медики должны работать в достойных условиях

22:12, 29 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области на своей странице в Instagram высказался о том, что медицинские работники должны работать в достойных условиях.

Он отметил, что планируя сегодняшнее посещение в инфекционное отделение Псковской городской больницы, он не предполагал, что возникнут такие обстоятельства, имея ввиду смерть пациента с подтвержденным коронавирусом.

Михаил Ведерников рассказал, что во время посещения инфекционной больницы, он обсудил с персоналом обстоятельства произошедшего и проконтролировал условия, в которых трудятся врачи.

«Подвиги наши люди совершают далеко не в лучших условиях, порядок наведем в экстренном порядке, оперативно закупим новую комфортную мебель, холодильники и телевизоры», - пообещал губернатор, сообщив, что медикам не хватает даже халатов.

Каждому, кто находится сегодня «на передовой» губернатор обещал в два раза больше оплату и отдых в комфортных человеческих условиях.

«После стабилизации эпидемиологической ситуации мы обязательно найдем и более весомые способы поощрения», - добавил Михаил Ведерников.

Также глава региона напомнил, что каждый может помочь нашим врачам уже сегодня.

«Если мы все сознательно будем относиться к мерам карантина, то пройдём эпидемиологический кризис без критических перегрузок системы здравоохранения», - написал Михаил Ведерников.