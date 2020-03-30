В Псковской области запретили доставку кальянов на дом

09:37, 30 марта 2020, ПАИ

В новой редакции указа губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 29 марта запрещено не только курение кальянов в кафе и общественных местах, но и их доставка на дом.

До 12 апреля глава региона постановил запретить на территории Псковской области доставку кальянов на дом, предоставление их в аренду и оказание услуг кальянщиков на дому.

Рейды общественников и полицейских в Пскове показывают, что кальянные, действительно, приостановили свою деятельность. Однако многие бары распространили рекламу о том, что готовы привезти кальян клиенту на дом. Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба анонсировал запрет доставки кальянов. Глава региона обосновал это тем, что кальян может способствовать массовому распространению вируса.

За неисполнение карантинных мер юридическим лицам Псковской области грозит до одного миллиона рублей штрафа.