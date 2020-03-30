Василий Осипов: Дезинфицировать подъезды два раза в день в Псковской области — обязательно

15:30, 30 марта 2020, ПАИ

Куда жаловаться, если в подъезде нет и следов дезсредства, почему в автобусах пыльно, когда вернутся в продажу льготные проездные для школьников и студентов и каковы шансы «Машиностроителя» быть сданным уже этим летом, рассказал в эфире ПАИ-live заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

- Василий Викторович, вчера главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил в связи с пандемией коронавируса убирать подъезды многоквартирных домов два раза в день с помощью дезинфицирующих средств. Это возможно? И каким образом такая работа будет контролироваться?

- Предложение главного санитарного врача Псковской области нашло отражение в указе губернатора Михаила Ведерникова. На сегодняшний день эта опция обязательна к исполнению. Контролировать это будет областной комитет по строительному и жилищному надзору по заявлениям граждан, которые могут обратиться в комитет по телефону 8 (8112) 299-821. По жалобам и замечаниям будет организован выезд сотрудников комитета непосредственно на место, они проверят, убираются ли подъезды.

На сегодняшний день эти меры – дополнительная, серьезная нагрузка для управляющих организаций. Но действует указ губернатора, и он обязателен к исполнению. Однако никакой нормативный документ – не догма.

Мы сегодня работаем в режиме повышенной готовности, и здесь, в первую очередь, нужна обратная связь. Понятно, что сегодня управляющие компании могут обратиться к нам и сказать, что не могут по два раза в день санобработку производить. Но один раз в день такая обработка должна и будет проводиться. Будем мониторить ситуацию и рассматривать все предложения, которые будут исходить от сообщества управляющих организаций.

Это сложный вопрос, в котором есть место обсуждению. Губернатор, администрация Псковской области, мы - анализируем ситуацию, смотрим, в том числе, предложения от бизнеса. Ситуация может изменяться в разные стороны.

- Не думаю, что управляющие компании были готовы к таким резким изменениям…

- Конечно. Достаточно серьезно для них увеличился объём работы, потому что у нас влажная уборка далеко не каждый день проводится даже по нормативам. До введенных мер, раз в неделю – это такой хороший пример.

- Как в Псковской области проводится санитарная обработка общественного транспорта? Действительно ли каждый день убираются автобусы?

- На сегодняшний день мы исходим из того, что они убираются дважды: после смены непосредственно в парке и вовремя отстоя в дневное время. Мы проконтролировали уборку автобусов 26 и 27 марта в Печорах и в Пскове, на улице Рокоссовского и на Привокзальной площади. В этих трёх точках санитарная обработка проводилась.

Многие псковичи сегодня жалуются, что в автобусах пыльно. Конечно, влажная уборка автобуса проводится только один раз после смены.

- Каким образом происходит защита людей, которые работают в автобусах: водителей и кондукторов?

- Маски комитет по транспорту уже получил и передаёт в «Псковпассажиравтотранс». Другие перевозчики тоже их смогут получить. Думаю, сегодня к концу дня ситуация изменится, и у людей будут средства индивидуальной защиты.

Отменой проездных по коронавирусу

- Нужно ли было приостанавливать в Псковской области продажу проездных школьникам и студентам?

- Я считаю, что такая мера нужна. И не важно большой или небольшой город у нас, все равно эффект дает целый комплекс мер.

На сегодняшний день приостановлена продажа проездных билетов школьникам и студентам. Пока до 12 апреля. Дальше если карантин будет снят, и мы перейдём к обычному режиму жизни, работы и учебы, тогда эта мера будет отменена, а проездные билеты на оставшиеся дни апреля будут проданы по дифференцированной цене. Если нет – мера будет продлеваться.

По моему мнению, основная активность у нас в Пскове исходит от молодежи. Поэтому в условиях борьбы с коронавирусом эта мера – правильное решение.

- Какова на данный момент ситуация с внедрением транспортных карт, которые планировали запустить в апреле?

- К сожалению, ситуация с коронавирусом наши планы сломала. Но вопрос с повестки дня по транспортным картам никто не снимает, мы отодвигаем решение только по времени.

- Каким образом экономическая ситуация, в частности, курс рубля, отражается на закупках техники для транспорта?

- Однозначно, она начала отражаться, но такая «ползучая ситуация». В первую очередь сейчас автотранспортные предприятия ощущают это на закупке запасных частей, они уже подорожали. Импортные котлы мы в межотопительный период начнем закупать, да и до покупки новых автобусов мы еще не дошли. Предпосылки к тому, что ценовая политика изменится, однозначно, есть.

Стройся!

- Влияют ли введенные в связи с коронавирусом ограничительные меры на строительные работы в Псковской области?

- Я этот вопрос вчера поднимал на штабе [оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходил 29 марта - ПАИ]. Губернатор меня поддержал в части того, что строительные работы сегодня не должны останавливаться. Линейные подразделения строительных компаний продолжают работу при соблюдении всех необходимых мероприятий по дезинфекции и защите от коронавируса. Понятно, что сегодня мы говорим про людей, которые проводят непосредственно строительные работы. Возможно, дальше к ним добавятся заводы железобетонных конструкций, базы и магазины строительных материалов. Но здесь будем в индивидуальном порядке смотреть, точечно эти вопросы решать.

Мы находимся на связи с коллегами из других регионов РФ, и в большинстве субъектов России строительные работы не остановлены.

- Строительные работы на дорогах тоже продолжатся?

- Это всё относится к строительным работам, ремонт и реконструкция дорог тоже не останавливается.

- Насколько велико отставание от сроков по стадиону «Машиностроитель» в Пскове. Реально ли сдать объект в августе?

- Отставание от первоначального графика есть, но есть и определенные вопросы по финансированию. Они меня сегодня больше беспокоят, чем отставание от графика. Если с финансированием все вопросы удастся урегулировать, то тогда, я думаю, в августе объект мы сдадим.

- Какова сейчас ситуация со строительством новых школ, с проектом школы в Гдове. Что с исправлением недоделок в уже построенном детском саду в Великих Луках?

- По детскому саду был разработан проект усиления фундаментов, проведены работы. Сейчас экспертная организация оценивает результаты этих проведенных работ. Дальше будем принимать решения.

Работа везде проводится. По новой школе в Великих Луках тоже сейчас проводится ряд обследований по уплотнению грунтов, по результатам которых также будут приниматься решения.